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Милонов предложил ввести в российских школах новый предмет

Депутат Милонов предложил ввести в школах профилактический курс безопасности учащихся

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести в российских школах профилактический курс по безопасности учащихся. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Милонова на имя главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.

Депутат считает, что преступления против детей и подростков в стране остаются «насущной трагической проблемой», поэтому предложил Минпросвещению оценить идею внедрения в школьную программу профилактического курса о безопасности учащихся.

«Эти часы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях», — говорится в обращении.

По словам Милонова, такие курсы необходимо проводить ежегодно в каждой возрастной группе учащихся.

Ранее Милонов заявлял, что в Госдуме в ближайшее время обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения. Он утверждает, что подобные меры помогут избежать многих случаев насилия в школе. Милонов также отметил, что родители в данный момент имеют право отказаться от тестирования своего ребенка.

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