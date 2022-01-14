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В Хабаровске воспитанник интерната устроил поножовщину

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Хабаровске 17-летний воспитанник школы-интерната в ходе конфликта со сверстником устроил поножовщину. Пострадавшего подростка госпитализировали, а на нападавшего завели уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

«В вечернее время 10 января 2022 года в ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками школы-интерната № 3 г. Хабаровска один из них нанес удар ножом в грудь другому, причинив проникающее колото-резаное ранение», — рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что пострадавшего доставили и прооперировали в КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница им. А.К. Пиотровича».

На нападавшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Новой Москве произошла серьезная драка, переросшая в поножовщину. Пострадали двое участников конфликта из четырех. Участники потасовки возле букмекерской конторы в Саларьево уже задержаны, их отвезли в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Очевидцы, пришедшие на помощь избитым мужчинам, рассказали некоторые подробности произошедшего. Одному из пострадавших раны от ножа поливали водкой из графина.

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