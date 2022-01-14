В Рособрнадзоре объяснили от чего будет зависеть решение об отмене досрочного периода ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, решение об отмене или переносе досрочного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), который, согласно действующему расписанию, пройдет с 21 марта по 18 апреля, будет зависеть от эпидобстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку действие антиковидного постановления правительства на данный момент не продлено, проведение экзаменационной кампании пройдет в соответствии с действующим порядком. <…> В случае если правительством РФ будет принято решение о переносе или отмене досрочного периода в связи с эпидобстановкой, мы будем совместно с Минпросвещения России вносить изменения в правовые акты», — рассказал Музаев.

Ранее стало известно, что по данным ежегодной оценки и наблюдения качества приема в российские вузы за 2021 год, которую подготовили специалисты НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки, средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет.

Чтобы поступить на бюджетное место в российский вуз, абитуриенту необходимо было набрать средний проходной балл 70,3.