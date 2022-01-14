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В Рособрнадзоре объяснили от чего будет зависеть решение об отмене досрочного периода ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: решение об отмене досрочного периода ЕГЭ зависит от эпидобстановки

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, решение об отмене или переносе досрочного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), который, согласно действующему расписанию, пройдет с 21 марта по 18 апреля, будет зависеть от эпидобстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку действие антиковидного постановления правительства на данный момент не продлено, проведение экзаменационной кампании пройдет в соответствии с действующим порядком. <…> В случае если правительством РФ будет принято решение о переносе или отмене досрочного периода в связи с эпидобстановкой, мы будем совместно с Минпросвещения России вносить изменения в правовые акты», — рассказал Музаев.

Ранее стало известно, что по данным ежегодной оценки и наблюдения качества приема в российские вузы за 2021 год, которую подготовили специалисты НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки, средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет.

Чтобы поступить на бюджетное место в российский вуз, абитуриенту необходимо было набрать средний проходной балл 70,3.

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