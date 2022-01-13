Госдума может отложить рассмотрение законопроекта о COVID-сертификатах

Лидер фракции »Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Госдума может решить пока не рассматривать законопроект о введении COVID-сертификатов, передает ТАСС.

По его словам, Совет Думы формирует повестку, данный законопроект могут не включить в нее.

«Возможно, на каком-то этапе прозвучит предложение его отложить, может, его просто не будут рассматривать», — предположил депутат.

По мнению Миронова, главной причиной этого может стать «неготовность населения воспринимать этот закон».

Он добавил, что количество обращений с критикой законопроекта не уменьшилось даже за новогодние праздники.

«Я думаю, что хватило логики разобраться — овчинка выделки не стоит», — заключил политик.

Как рассказал агентству источник в Госдуме, хорошо знакомый с ходом рассмотрения законопроекта, парламентарии, скорее всего, не будут рассматривать документ «по совокупности факторов». В частности, правительство так и не направило в Думу проекты подзаконных актов, необходимые для его реализации. Также кабмин не обозначил законопроект как приоритетный, при этом российские регионы имеют достаточно полномочий, а ситуация на местах различается, указал источник.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что нормы о введении COVID-сертификатов в общественных местах могут не понадобиться, если коронавирус станет сезонным заболеванием.

16 декабря в первом чтении были приняты поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающие использование сертификатов о вакцинации от коронавируса в общественных местах, прошли первое чтение.

В соответствии с документом, для посещения общественных мест совершеннолетним россиянам потребуется либо сертификат о прививке, либо документ о перенесенном COVID-19, либо справка о медицинском отводе от вакцинации. При этом данная мера не будет распространяться на магазины с товарами первой необходимости и аптеки. В случае окончательного принятия инициативы норма будет действовать до 1 июня следующего года, при этом до 1 февраля россияне смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус для доступа в общественные места.

Как заявлял президент России Владимир Путин, законопроект носит рамочный характер и должен быть проработан дополнительно. При этом в партии «Единая Россия» подчеркнули, что выступают за глубокую доработку инициативы ко второму чтению.