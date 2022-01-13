Число задержанных в казахстанском Шымкенте превысило 3,5 тыс. человек

Количество задержанных в казахстанском городе Шымкент в связи с беспорядками возросло и составило более 3,5 тыс. человек. Об этом сообщает местный телеканал Otyrar.kz со ссылкой на начальника комендатуры города Ералы Жумаханбетова.

«С момента беспорядков в полицию доставлено 3 520 граждан. На сегодня 366 граждан привлечены к административной ответственности. В отношении 271 из них приняты решения об аресте, 40 оштрафованы и 55 выданы предупреждения», — рассказал он.

Телеканал отмечает, что, несмотря на то, что ситуацию в городе удалось стабилизировать, на блокпостах на въезде и выезде из города работает круглосуточное дежурство, также усилена охрана стратегических важных объектов.

Ранее сообщалось, что в городе Шымкент на юге Казахстана за участие в акциях протеста были задержаны 2 716 человек.