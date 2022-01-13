Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сенат США 13 января проголосует по законопроекту о санкциях против... 04:20
Испания расследует законность въезда Джоковича в конце декабря 04:08
Верфь «Янтарь» предлагает возобновить строительство новых БДК... 04:05
Выпуск вакцины «Спутник М» в гражданский оборот ожидается... 04:04
Во время беспорядков в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских 04:01
Агент Селюк раскритиковал трансфер Смолова в «Динамо» 04:00
Циклон оставил несколько населенных пунктов на Сахалине без света 03:48
Роспотребнадзор: среди пациентов с «омикроном» есть дети раннего возраста 03:41
Российская биатлонистка рассказала, что помешало ей выиграть в спринте на Кубке... 03:40
Экс-игрок «Динамо» рассказал, почему «Локомотив» решил расстаться со Смоловым 03:19

В Роспотребнадзоре предупредили о большом росте зараженных COVID-19 в ближайшие недели

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сандурская Софья/Агентство «Москва»

В течение ближайших недель в России из-за «омикрон»-штамма коронавируса ожидается значительный рост числа заразившихся. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта «дельта», а инкубационный период короче», — рассказала она.

По словам Пшеничной, человек может представлять опасность для окружающих уже на второй или третий день после инфицирования, при этом симптомы будут появляться только на третий-пятый день.

«С учетом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение 2-3 дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Благодаря специальному набору из линейки «АмплиТест» можно отличить штамм «омикрон» от варианта «дельта» в течение полутора часов.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть