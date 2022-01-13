В Роспотребнадзоре предупредили о большом росте зараженных COVID-19 в ближайшие недели

В течение ближайших недель в России из-за «омикрон»-штамма коронавируса ожидается значительный рост числа заразившихся. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта «дельта», а инкубационный период короче», — рассказала она.

По словам Пшеничной, человек может представлять опасность для окружающих уже на второй или третий день после инфицирования, при этом симптомы будут появляться только на третий-пятый день.

«С учетом того, что сейчас происходит в зарубежных странах, когда в течение 2-3 дней количество ежедневно выявляемых случаев удваивается, а заболеваемость бьет рекорды прошлого года, превышая ее в 2-3 раза, число ежедневных случаев в РФ может достичь шестизначных цифр», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Благодаря специальному набору из линейки «АмплиТест» можно отличить штамм «омикрон» от варианта «дельта» в течение полутора часов.