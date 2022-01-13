Циклон оставил несколько населенных пунктов на Сахалине без света

Мощный циклон, принесший обильные снегопады и сильный ветер, оставил без света несколько населенных пунктов в Сахалинской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Сахалинэнерго».

«Продолжаются ремонтные работы на линиях электропередачи в Южно-Сахалинске, городе Корсакове, в селах Тамбовское, Ожидаево, Чистоводное, Стародубское, Яблочное, Пятиречье», — указано в сообщении.

Кроме того, в аэропорту Южно-Сахалинска объявили о задержке 12 рейсов. Особенно сильно циклон «прошелся» по южной части Сахалина.

Ранее снежная буря на Сахалине привела к массовым ДТП.

Циклон пришел со стороны Японского моря. В регионе закрыто уже несколько автодорог, в том числе на участках Южно-Сахалинск — Синегорск, Троицкое — Новотроицкое и Южно-Сахалинск — Корсаков.

Жителям отдаленных районов Южно-Сахалинска рекомендуют вернуться домой, чтобы в случае ухудшения погодных условий не попасть в снежные заторы. Жителей Синегорска, Санаторного и Березняков домой сопровождают экипажи ГИБДД. В Южно-Сахалинске в уборке и вывозе снега задействовано более 200 единиц техники и 100 рабочих.