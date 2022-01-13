Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сенат США 13 января проголосует по законопроекту о санкциях против... 04:20
Испания расследует законность въезда Джоковича в конце декабря 04:08
Верфь «Янтарь» предлагает возобновить строительство новых БДК... 04:05
Выпуск вакцины «Спутник М» в гражданский оборот ожидается... 04:04
Во время беспорядков в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских 04:01
Агент Селюк раскритиковал трансфер Смолова в «Динамо» 04:00
В Роспотребнадзоре предупредили о большом росте зараженных COVID-19... 03:43
Роспотребнадзор: среди пациентов с «омикроном» есть дети раннего возраста 03:41
Российская биатлонистка рассказала, что помешало ей выиграть в спринте на Кубке... 03:40
Экс-игрок «Динамо» рассказал, почему «Локомотив» решил расстаться со Смоловым 03:19

Циклон оставил несколько населенных пунктов на Сахалине без света

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал Baza

Мощный циклон, принесший обильные снегопады и сильный ветер, оставил без света несколько населенных пунктов в Сахалинской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Сахалинэнерго».

«Продолжаются ремонтные работы на линиях электропередачи в Южно-Сахалинске, городе Корсакове, в селах Тамбовское, Ожидаево, Чистоводное, Стародубское, Яблочное, Пятиречье», — указано в сообщении.

Кроме того, в аэропорту Южно-Сахалинска объявили о задержке 12 рейсов. Особенно сильно циклон «прошелся» по южной части Сахалина.

Ранее снежная буря на Сахалине привела к массовым ДТП.

Циклон пришел со стороны Японского моря. В регионе закрыто уже несколько автодорог, в том числе на участках Южно-Сахалинск — Синегорск, Троицкое — Новотроицкое и Южно-Сахалинск — Корсаков.

Жителям отдаленных районов Южно-Сахалинска рекомендуют вернуться домой, чтобы в случае ухудшения погодных условий не попасть в снежные заторы. Жителей Синегорска, Санаторного и Березняков домой сопровождают экипажи ГИБДД. В Южно-Сахалинске в уборке и вывозе снега задействовано более 200 единиц техники и 100 рабочих.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть