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Синоптик прогнозирует появление алмазной пыли в небе над Москвой

Синоптик Тишковец прогнозирует появление алмазной пыли в небе над Москвой 13 января

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы, и на фоне аномального холода и высокой влажности в воздухе может появиться «алмазная пыль». Такой прогноз дает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

«На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге -15…-20, на севере -20…-25, местами до -28. В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы», — пишет синоптик.

По его словам, мельчайшие кристаллы льда в воздухе будут походить на «множество крошечных бриллиантов», что может привести к появлению оптических явлений, таких как ложная луна или солнце, световые столбы.

«В европейской мифологии их еще называют «око погоды», «солнечный волк», «петушиный глаз» и т.д. В любом случае, все эти явления и связанный с ними ореол вокруг источников света предзнаменуют плохую погоду», — пояснил Тишковец.

При этом во второй половине дня 13 января Центральную Россию накроет теплый атмосферный фронт, отметил он.

«К вечеру ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, начнется метель с ухудшением видимости до 1,5 км, на дорогах переметы, снежный покров подрастет на 2-3 см. Температура воздуха повысится до -8…-13, вечером потеплеет. Атмосферное давление станет аномально низким – за сутки упадет сразу на 23 единицы - с 753 до 730 мм рт. ст., что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — резюмировал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце рабочей недели на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт. ст.

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Погода в Москве
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