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Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата отрицает свою вину

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Майя Розина/VK/Телеграм-канал «112»

Задержанный по подозрению в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина во время допроса заявил, что «кто-то мимо пробегал и выстрелил» в чиновника, а он невиновен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Однако, по данным канала, есть свидетели, которые утверждают, что Розин перед смертью назвал имя убийцы — Сергей Смирнов.

Как рассказал сын погибшего Илья, задержанный ранее работал у его отца прорабом. По его словам, между депутатом и его предполагаемым убийцей раньше не было каких-либо серьезных конфликтов — они были знакомы 5-10 лет и долго работали вместе. При этом Розин прежде никогда не жаловался сыну на подозреваемого.

11 января Розин был ранен и позднее умер в больнице. В него выстрелили из охотничьего ружья.

В городе был введен план «Перехват». Позднее подозреваемый был задержан — он пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля. Сообщалось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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