Гейтс дал прогноз по окончанию пандемии COVID-19

Число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны «омикрон»-штамма. Такой прогноз в своем Twitter дал основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс.

По его словам, системы здравоохранения разных стран будут испытывать трудности одновременно с волной штамма COVID-19 «омикрон». Большинство тяжелых случаев коронавирусной инфекции придется на непривитых граждан, считает миллиардер.

«После того, как «омикрон» пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп», — написал он в соцсети.

Ранее Гейтс спрогнозировал пандемию в десять раз хуже пандемии COVID-19.

А вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал штамм «омикрон» возможным сигналом к окончанию пандемии. По его словам, полученные с его помощью антитела помогут улучшить вакцины и иммунитет уже переболевших коронавирусом людей.

Академик высказал мнение, что «омикрон» может быть естественной вакциной против других, более тяжелых штаммов. Ершов утверждает, что такой эффект связан со свойством интерференции вирусов. Так, штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предыдущие варианты и выталкивает их, указал он.