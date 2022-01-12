В Люберцах обнаружили обезглавленную пенсионерку

В подмосковных Люберцах было обнаружено обезглавленное тело 83-летней женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На расположенную на улице Льва Толстого квартиру, где нашли пенсионерку, обратили внимание работники коммунальных служб. Во-первых, хозяйку несколько недель никто не видел, во-вторых, за дверью, которая была не заперта, постоянно лаяла собака.

Коммунальщики вызвали службу отлова животных. Сотрудники службы и нашли на кухне тело без головы — ее обнаружили в одной из комнат.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Собаку, оставшуюся ничейной, пришлось усыпить, отмечают журналисты.

Ранее в Адлере Краснодарского края на железнодорожных путях был найден обезглавленным электромонтажник Евгений Ипатов, рассказавший о пытках в сочинском отделе полиции. По словам Ипатова, 22 сентября ему позвонили по объявлению по работе электромонтажника — попросили починить неработающие розетки. Когда он приехал по указанному адресу, там его встретили двое полицейских, которые заявили, что он «любит воровать деньги у бабушек».