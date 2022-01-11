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Мэр Алма-Аты объяснил, почему силовики не смогли дать отпор нападавшим

Мэр Алма-Аты Сагинтаев: силовики не были вооружены боевым оружием

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Подавлением беспорядков занимался только городской контингент силовиков, никого со стороны не привлекали. Об этом в беседе с РБК рассказал аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, в городе находились национальная гвардия, полицейские и определенный контингент военнослужащих-курсантов, однако ни у кого из них не было оружия.

«У них были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Все. Другого на руках у них не было», — объяснил Сагинтаев, добавив, что в такой ситуации становится «просто страшно».

По этой причине, как считает мэр Алма-Аты, некорректно говорить о капитуляции силовиков.

«Люди не шли митинговать, люди шли воевать. И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают все, говорить о том, что они капитулировали, считаю, некорректно», — добавил он.

Сагинтаев также подчеркнул, что силовикам не давали приказ применять боевое оружие и стрелять на поражение до тех пор, пока эти «бандиты, террористы начали первыми стрелять».

«У нас в акимате стояли безоружные, их же уничтожили, избили, убили, головы отрезали...» — рассказал он.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. В ходе подавления беспорядков погибли больше 150 человек, были убиты не менее 17 силовиков.

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Протесты в Казахстане
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