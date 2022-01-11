Объект культурного наследия горит в Петербурге

Доходный дом Д. Р. Сорокина, построенный в конце XIX века в стиле эклектики, загорелся в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

«Происходит горение в жилом доме, площадь уточняется. Из-за угрозы распространения в 13.16 ранг пожара повышен до №2», — указано в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют несколько пожарных расчетов — 68 человек и 16 единиц пожарной техники. К 14.41 пожар был локализован на территории одной квартиры площадью 38 кв. м и перекрытий между третьим и четвертым этажами.

По данным МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Доходный дом Д. Р. Сорокина как объект культурного наследия был вновь выявлен в 2001 году.

Ранее в апреле 2021 года в Санкт-Петербурге сгорела «Невская мануфактура».

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.