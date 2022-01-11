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Клиентка брачного агентства требует вернуть деньги после странных свиданий

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Shi Min Daily News

Жительница Сингапура пытается вернуть свои деньги, которые она заплатила агентству знакомств, пишет World of Buzz. Оказалось, профессиональные свахи так и не смогли найти для нее мужчину мечты, организовав пять странных свиданий.

По словам женщины по фамилии Чен, она заплатила $2000. За эти деньги ей пообещали, что подберут для нее мужчину, который будет соответствовать всем необходимым требованиям. Всего у клиентки было пять свиданий, но ни один из кандидатов не подошел.

«Ее ожидания были невысокими. Мужчина должен быть выше 1,63 метра, с таким же уровнем образования и доходом от $8000 в месяц. Партнер также должен быть китайцем и буддистом», — рассказали в агентстве.

После неудачных попыток Чен потребовала вернуть ей деньги назад и сочла услуги агентства непрофессиональными. Свахи тратили месяцы на то, чтобы организовать ей свидание и не отвечали на звонки.

«Один из мужчин был слишком стар, другой начал делиться со мной мороженым на первом свидании — это странно», — поделилась впечатлениями сингапурка.

В самом агентстве сообщили, что у них не предусмотрен возврат денежных средств, о чем указано в договоре, но они готовы бесплатно предоставить ей такой же пакет услуг.

Ранее холостяк из Англии разместил необычное объявление и получил более сотни предложений познакомиться.

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