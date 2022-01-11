Международные рейсы в аэропорту Алма-Аты пока не будут обслуживаться

Обслуживание международных рейсов в аэропорту Алма-Аты не будет осуществляться как минимум до 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

Накануне возобновились международные рейсы в столицу Казахстана.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

9 января стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.

Сейчас аэропорт технически готов к открытию, однако работа воздушной гавани возобновится лишь после стабилизации ситуации в городе.