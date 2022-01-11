Прокуратура проведет проверку авиакомпании S7 Airlines

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проведет проверку деятельности авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) из-за систематических задержек авиарейсов и овербукинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Только в 2021 году авиакомпанией нарушены права не менее 30 пассажиров авиарейсов, в связи с чем перевозчик по инициативе транспортной прокуратуры привлекался к административной ответственности <...> При этом в декабре 2021 года и январе текущего года АО «Авиакомпания «Сибирь» допущены повторные нарушения прав пассажиров на своевременное предоставление авиауслуг в аэропортах нескольких регионов РФ», — пояснили в ведомстве.

В прошлом году глава Росавиации Александр Нерадько поручил провести расследование инцидента с обледенением самолета S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан — Новосибирск. В лабораторию для исследований были направлены образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, также проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома Магадан в момент инцидента.

В декабре 2021 года Уральская транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку инцидента с рейсом авиакомпании Utair, планировавшим вылететь из Тюмени в Ереван, который был задержан на 10 часов по причине неисправности самолета. Вероятной причиной неисправности оказался помпаж двигателя при выполнении разгона по взлетно-посадочной полосе.