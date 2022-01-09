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В Алма-Ате задержали за ночь порядка 100 мародеров и террористов

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Абзал Калиев/Sputnik/РИА «Новости»

Около 100 человек, принимавших участие в террористических атаках и мародерстве, были задержаны в Алма-Ате за прошедшую ночь. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

По данным агентства, в общей сложности оперативники изъяли 118 единиц оружия.

«За минувшую ночь в Алматы задержано чуть менее 100 участников террористических атак и мародеров», — уточнили в сообщении.

Также силовые ведомства зачистили места, где террористы вели бой.

«В службу спасения поступило за сутки более 1,3 тыс. звонков, половина из них требовала немедленного реагирования», — добавили в агентстве.

При этом полицейские продолжают осматривать здания города на наличие укрывшихся террористов.

В Алма-Ате несколько дней продолжаются беспорядки. Бунтовщикам удалось захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее стало известно, что полицейские Нур-Султана начали проводить поквартирные обходы.

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