В МВД Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тысяч боевиков

В Казахстан 5 января одновременно прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных человек. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на и.о. главы МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.

По его словам, все прибывшие в страну были хорошо организованы. В результате их противоправных действий пострадали более 1,3 тысячи полицейских, военнослужащих Нацгвардии, Минобороны и спецорганов, уточнил он. Кроме того, 16 из них погибли от рук преступников.

Исполняющий обязанности главы МВД Казахстана также призвал жителей страны сохранять спокойствие и сообщать о всех подозрительных лицах в полицию.

«Призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций. Не поддаваться на провокации, сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», — подчеркнул он.

По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.