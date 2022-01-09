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В Москве в воскресенье ожидаются гололедица, снег и -6°C

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Москве в воскресенье, 6 января, ожидаются облачная погода, снег, гололедица и до -6°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -4...-6°С. Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Ночью температура может опуститься до -8°C.

В Подмосковье днем ожидается от -3°C до -8°С. В ночь на понедельник температура опустится до -11°C.

Ранее жителей Москвы предупредили о похолодании до -20°С. По данным синоптиков, уже с 11 января жителей столицы ждет похолодание до -12...-7°С. При этом порывы ветра ослабнут до восьми метров в секунду. В среду, 12 января, ожидается до -15°С, ночью — до -20°С.

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