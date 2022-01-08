В Алма-Ате от выстрела погиб ребенок, еще один пострадал

В Алма-Ате ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.

«По информации уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — рассказали в пресс-службе.

Также там добавили, что 7 января в одну из детских городских больниц с тяжелым огнестрельным ранением был доставлен 15-летний подросток. Он ехал вместе с отцом на машине, когда автомобиль расстреляли нападавшие. В настоящее время врачи продолжают бороться за жизнь подростка.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.