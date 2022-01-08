Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Луне нашли воду 08:02
В Алма-Ате опровергли сведения об отравленной воде в системе водоснабжения... 07:52
Минобороны России продолжает переброску миротворцев в Казахстан 07:45
В Алма-Ате продолжается стрельба 07:22
В Казахстане начали расследование в отношении продавцов сжиженного газа 07:02
МВД Казахстана: среди задержанных в Алма-Атинской области есть иностранцы 06:55
В Казахстане возобновляется расчет через платежные системы 06:51
Волонтеры в Казахстане готовы помочь в ликвидации последствий беспорядков 06:39
Вашингтон начал добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате 06:38
Власти Казахстана оценили обстановку в Актау 06:11

Врач рассказала, как отреагирует организм на месяц без сладкого

Эндокринолог Бочарова: отказавшись от сладкого на месяц, вы сбросите до 4 кг

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Эндокрилог Татьяна Бочарова рассказала, как изменится организм, если минимизировать употребление сладких продуктов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметил, что необходимо внимательно изучать этикетки продуктов. Те, которые содержат больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов — слишком сладкие.

«Спустя месяц после отказа от сладкого это повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Метаболизм станет лучше; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырех килограммов веса — в целом улучшится качество жизни», — рассказала Бочарова.

По ее словам, благодаря отказу от сахара изменится состояние кожи: сахар — причина разрушения коллагена, белка, который делает кожу эластичнее и не дает образовываться морщинам раньше времени.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что после продолжительных новогодних застолий достаточно опасно переходить к голоданию, чтобы сбросить лишний вес.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть