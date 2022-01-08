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Власти Казахстана оценили обстановку в Актау

Комендант Мангистауской области Казахстана Бактыбаев: обстановка в регионе стабильная

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Обстановка в Мангистауской области Казахстана и ее административном центре Актау, который стал одним из эпицентров охвативших страну протестов, оценивается как стабильная. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на коменданта региона Жанарбека Бактыбаева.

«Сегодня ситуация в нашем регионе стабильная. Объекты и городские службы работают в обычном режиме», — сказал он.

Бактыбаев добавил, что на выездах из области и между населенными пунктами установлены блокпосты. Кроме того, в регионе действует комендантский час с 23.00 до 07.00, а на улицах дежурят вооруженные патрули.

Ранее »Sputnik Казахстан» сообщил, что жители Актау возмущены действиями протестующих, которые перекрывают дороги. По данным агентства, горожане жалуются на то, что из-за митингов не могут проехать в пригороды, чтобы навестить родственников. Они объединяются в группы и требуют у манифестантов их пропустить.

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Протесты в Казахстане
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