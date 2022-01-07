Аэропорт Алма-Аты не будет работать до обеда 7 января

Аэропорт Алма-Аты не будет работать до обеда пятницы, 7 января. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Накануне в пресс-службе аэропорта Алма-Аты заявили, что работа воздушной гавани будет приостановлена до утра 6 января.

Тогда же добавили, что дальнейшие решения об отмене рейсов между Россией и Казахстаном будут приниматься на основании того, что будет происходить в стране.

По состоянию на утро, в Алма-Ате слышатся выстрелы. Но при этом сообщается, что баррикады разобраны, на улицах нет представителей правопорядка и протестующих.

Ранее сообщалось, что председатель Совета безопасности ООН распространил между членами СБ ноту постпредства Казахстана о ситуации в государстве. До этого прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование «актов терроризма». На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы». Также стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.

Сообщалось, что председатель Совета безопасности ООН распространил между членами СБ ноту постпредства Казахстана о ситуации в государстве.

До этого прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование «актов терроризма».