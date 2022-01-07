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Президент Казахстана выступил с новым обращением к гражданам

Токаев попросил граждан Казахстана проявить сплоченность для стабильности в стране

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снова выступил с обращением к соотечественникам, поздравив православных граждан республики с Рождеством. Об этом сообщает сайт главы государства.

Политик выразил сожаление, что в связи со сложной обстановкой в государстве и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать Рождество согласно всем традициям.

«Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее», — отметил он.

Также Токаев указал, что православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в казахстанском обществе.

«Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности. Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа», — заявил казахстанский лидер.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты. Он также обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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