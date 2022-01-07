Двух журналистов в Гаити убили после интервью с главарем банды

В одном из районов столицы Гаити Порт-о-Пренс убили двух журналистов, пишет Haiti24.

По информации портала, это произошло после того, как они взяли интервью у главаря одной из местных банд. Как сообщается, члены другой банды открыли по журналистам огонь.

При этом коллега убитых сумел спастись.

Ранее стало известно, что власти США предъявили гражданину Колумбии Марио Антонио Паласиосу обвинения в сговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, которое произошло в июле 2021 года.

По версии следствия, Паласиос и его подельники, включая 20 граждан Колумбии и несколько жителей Гаити с американским гражданством, участвовали в «сговоре с целью похищения или убийства президента Гаити».

Как заявило следствие, изначально предполагаемые убийцы планировали лишь похитить Моиза, но впоследствии план поменялся.

Моиз был застрелен утром 7 июля 2021 года в собственном доме. Его супруга получила ранения. Старший сын Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Преступники устроили засаду на сына главы государства, его жену и дочь, но пострадавшие выжили благодаря действиям охраны.