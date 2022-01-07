Невролог Орлов рассказал, что нельзя делать сразу после пробуждения

Сразу после пробуждения не рекомендуется резко вставать. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-невролог Игорь Орлов.

Специалист пояснил, что подъем сразу после того, как сработал сигнал будильника, дает чрезмерную нагрузку на систему кровообращения. Для организма это большой стресс, добавил Орлов.

Специалист дал совет некоторое время оставаться в постели, как следует потянуться и спокойно подняться с кровати без спешки.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное – это нагрузка на кровообращение», — разъяснил эксперт.

Помимо потягивающихся движений, можно в постели выполнить упражнения, которые бы размяли застоявшиеся мышцы.

Потягивание в свою очередь должно быть неторопливым, без большого числа прилагаемых физических усилий и болевых ощущений.

Такие движения смогут медленно активизировать кровообращение и перевести организм из состояния сна к бодрствованию.

Лучше выполнить следующие потягивания, потянуть пальцы ног, стопы тянуть лучше по направлению к себе, можно потянуться в тазобедренных суставах, в коленях. После этого можно выгнуть спину, запрокинуть руки и потянуть шею, а потом вставать с кровати.

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