Милонов предложил сажать за оккультно-мистическую деятельность

В России необходимо ввести уголовную ответственность для россиян, которые оказывают гражданам оккультно-знахарские услуги, но при этом не имеют медицинской лицензии. Об этом заявил депутат Государственной думы, замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передает РИА «Новости».

По его словам, в стране следует повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью «в целях здоровья».

«Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может «лечить» людей», — сказал парламентарий.

Накануне стало известно, что Милонов приехал в столицу Казахстана — Нур-Султан после начала там протестов. По его словам, протестующие в столице настроены «очень дружелюбно» и не хотят никаких погромов. Подобные беспорядки, утверждают они, устраивают «беспредельщики» на юге страны, указал политик.

Ранее Милонов высказал мнение о том, что женщин, занимающихся эскортом, нужно приравнять к проституткам и запретить им селиться в крупных городах.