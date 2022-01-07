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Милонов предложил сажать за оккультно-мистическую деятельность

Депутат ГД Милонов предложил наказывать за оккультно-мистическую деятельность в целях «оздоровления»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России необходимо ввести уголовную ответственность для россиян, которые оказывают гражданам оккультно-знахарские услуги, но при этом не имеют медицинской лицензии. Об этом заявил депутат Государственной думы, замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передает РИА «Новости».

По его словам, в стране следует повысить ответственность за занятие оккультно-мистической деятельностью «в целях здоровья».

«Это вообще должно быть признано нарушением уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии с непроверенными методиками не может «лечить» людей», — сказал парламентарий.

Накануне стало известно, что Милонов приехал в столицу Казахстана — Нур-Султан после начала там протестов. По его словам, протестующие в столице настроены «очень дружелюбно» и не хотят никаких погромов. Подобные беспорядки, утверждают они, устраивают «беспредельщики» на юге страны, указал политик.

Ранее Милонов высказал мнение о том, что женщин, занимающихся эскортом, нужно приравнять к проституткам и запретить им селиться в крупных городах.

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