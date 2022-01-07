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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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В Казахстане сообщили, смогут ли вернуться назад граждане с отдыха за рубежом

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Камшат Абдирайым/Sputnik/РИА «Новости»

Около 7,5 тысячи казахстанцев, которые сейчас находятся на отдыхе за рубежом, вернуться в страну, несмотря на обстановку. Об этом сообщил казахстанский телеканал Хабар 24.

Число казахстанцев, которые сейчас отдыхают за рубежом, озвучили в национальной палате предпринимателей «Атамекен». Там подчеркнули «все граждане смогут вернуться домой».

Сообщается, что нацпалата совместно с госорганами прорабатывают меры для этого.

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Здесь сложилась наиболее тяжелая ситуация, бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. Протестующие вооружены не только подручными средствами, но и огнестрельным оружием. Со вчерашнего дня в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, в город введены военные. Стрельба на улицах города не утихает.

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