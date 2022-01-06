Врач назвал мед «страшным» продуктом

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, что мед — это «страшный» продукт, который может стать причиной простуды в холодное время года. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По словам диетолога, чай с медом при определенных условиях может оказаться вредным для организма.

«Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, — это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание», — рассказал Золотарев.

По его слова, мед необходимо употреблять только дома, в тепле. Врач утверждает, что ко всем продуктам, которые имеют согревающий или охлаждающий эффект, следует относиться с осторожностью и учитывать температуру воздуха.

Ранее главный диетолог московского Департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что употребление глинтвейна как согревающего напитка во время зимних прогулок повышает риск получения травмы, следует пить травяной чай или пряный чай.