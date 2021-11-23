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Госдума одобрила увеличение МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

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Комитет Госдумы по труду поддержал поправку президента России об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей, передает РИА «Новости».

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 — 2024 годы. Согласно проекту, в 2022 году прожиточный минимум поднимут до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890 рублей. 107 млрд рублей будут направлены на поддержку семей с инвалидами, еще 20 млрд — на региональное дорожное строительство.

Расходы на здравоохранение в 2022 году увеличатся на 22,8 млрд рублей, на образование – на 92,5 млрд.

Ранее сообщалось, что на поддержку регионов из федерального центра будут направлены 3 трлн 228 млрд рублей, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 трлн рублей, в 2023 году — 989,5 млрд, в 2024 году – около 1,007 трлн рублей.

На госпрограмму «Развитие образования» в 2022 году планируется направить 479,6 млрд, в последующие два года — 488,6 и 499,7 млрд соответственно.

На социальную поддержку граждан в 2022 году потратят 2,217 трлн рублей, в 2023 году – 2,416 трлн, в 2024 году — 2,583 трлн.

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