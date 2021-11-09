Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

В Роспотребнадзоре назвали число россиян, которые сделали прививку от гриппа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным ведомства, по состоянию на 5 ноября нынешнего года в России привито от гриппа свыше 40 млн человек, что составляет 29% от численности населения страны.

Также в службе заявили, что по совокупному населению эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 37 регионах РФ.

«Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — говорится в сообщении.

Ранее профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал о вакцинации против гриппа после прививки от COVID-19. По его словам, приоритет в вакцинации, как единственном средстве защиты от гриппа и коронавирусной инфекции, находится на стороне коронавируса — по крайне мере для тех, кто еще не сделал прививку и переболел COVID-19 более чем полгода назад.

До этого исследование, проведенное американскими учеными из Медицинской школы Университета Сент-Луиса, показало, что если прививаться от гриппа на протяжении шести лет подряд, то это снижает риск развития деменции на 14%. Ученые считают, что ежегодные уколы постепенно укрепляют стареющую иммунную систему.