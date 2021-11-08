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Эксперт рассказал, как бороться с серыми сим-картами

Проблема серых сим-карт требует продолжения и дополнения системных мер, предпринимаемых государством, считает заместитель генерального директора ИРИ по правовым вопросам Борис Едидин.

«Проблема серых сим-карт существует давно, и государство системно с ней борется с 2012 года. Постепенно количество такого рода сим-карт снижается, но тем не менее сохраняются критические объемы сим-карт, которые не привязаны к конкретному человеку и не имеют фактических данных об их пользователе», — рассказал он.

Борис Едидин, отметил что такое количество серых сим-карт является довольно питательной почвой для развития разного рода мошеннических схем — начиная от подпольных колл-центров и заканчивая навязыванием разного рода услуг.

«Данная проблема требует введения новых и продолжения тех системных мер, которые были приняты ранее», — подчеркнул эксперт.

По мнению Единина, ключевая проблема серых сим-карт — недостоверные или неподтвержденные данные о пользователе. Он считает, что необходимо обеспечить достоверность тех баз данных, которые существуют в компаниях у операторов связи.

«Для этого нужно более серьезно привлекать к ответственности операторов связи, которые и должны следить за чистотой своих информационных систем. Также требуется проводить профилактические разъяснительные мероприятия. Ну и конечно же, продолжать работу Роскомнадзора по выявлению случаев использования сим-карт без должной идентификации», — пояснил эксперт.

Борис Едидин также предложил ввести штрафы для тех, кто пользуется такого рода сим-картами, особенно в целях нарушения закона.

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