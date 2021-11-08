Польша перебросила антитеррористические подразделения на границу с Белоруссией

Польша стала усиливать меры безопасности на своей границе с Белоруссией после сообщений о направляющихся мигрантах. Об этом сообщает министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter-профиле.

По информации министра, на границе уже развернули свыше 12 тыс. солдат, включая антитеррористические подразделения. Добровольческие силы территориальной обороны были приведены в боевую готовность.

Минобороны Польши совместно с МВД приведено в готовность на случай, если нужно будет защищать границу от пытающихся проникнуть нелегально людей.

Кроме того, на границе усилили присутствие охранников, полиции, а также военных.

Grupa migrantw znajduje si obecnie w okolicach Kunicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

В настоящий момент точно неизвестно, сколько мигрантов следует в сторону границы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ранее белорусские пограничники заявили, что большая группа мигрантов ушла в Польшу.