Прокуратура попросила назначить более трех лет колонии обвиняемым в «шуточном» угоне такси

Сторона обвинений в Пресненском районном суде попросила назначить по 3,5 года колонии троим мужчинам, угнавшим такси в качестве «розыгрыша». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В суде прокурор в ходе прений сторон попросил назначить каждому из подсудимых наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — уточнили в столичной прокуратуре.

По информации следователей, в марте текущего года обвиняемые вызвали такси к «Москва-Сити». Затем, когда водитель прибыл на место, фигуранты дела попросили его помочь с пакетами. В это время один из мужчин сел за руль транспортного средства, второй — на пассажирское сидение.

В свою очередь третий участник «розыгрыша» снимал происходящее на видео.

До этого участникам «пранка» инкриминировали угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что угрожавшего таксисту вилкой мужчину отправили в колонию на три года.