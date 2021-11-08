Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки из мести

Прокуратура Сосновского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в том, что он убил собаку в отместку за своих гусят. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр регионального ведомства.

Отмечается, что в июне прошлого года мужчина на территории Кременкульского песчаного карьера нашел ранеными своих гусят, которые находились в свободном выпасе.

Обвиняемый предположил, что его птиц загрызла собака породы сибирский хаски, которую выгуливали поблизости. Мужчина убил животное. Причиненный хозяйке хаски ущерб составил 25 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Челябинска, обвиняемого по ч. 1 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества), направили в суд.

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