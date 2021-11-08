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В России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Новый сертификат о полученной прививке против коронавируса или о перенесенном заболевании граждане Российской Федерации могут получить с понедельника, 8 ноября. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией». Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года», — утверждается в документе.

Новый сертификат будет создаваться автоматически в электронном формате на русском и английском языках. Это должно произойти не позднее чем через три дня после вакцинации. Сертификаты старого образца должны быть переоформлены до 1 марта 2022 года. Кроме прочего, в бумажном варианте новый сертификат можно оформить в многофункциональном центре.

В новом сертификате будет указываться полное имя вакцинированного или переболевшего, дата его рождения, пол, адрес жительства, страховой номер, полис медицинского страхования и дата формирования документа.

Ранее лоукостер «Победа» выступил за введение требований о предъявлении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посадке в самолет.

Как отметила представитель компании, авиаперевозчик всецело поддерживает запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода.

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