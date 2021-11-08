Вирусолог Аграновский оценил шанс появления в РФ устойчивого к вакцине штамма COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что новый штамм коронавируса, который имеет шанс появиться в России, может быть уходящим от существующих вакцин от COVID-19, однако шанс такого события достаточно мал. Об этом сообщает URA.RU.

«Новый штамм может появиться в любой стране, где наблюдается много случаев заражения коронавирусом. Например, в России. Свойства нового варианта COVID-19 предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что «дельта» прочно доминирует. Это создает препятствие для закрепления новых штаммов», — подчеркнул вирусолог.

По его словам, новые вариации появляются постоянно.

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов утверждает, что устойчивый штамм может появиться в местах скопления людей из разных стран мира, например, в «Америке, Европе и Великобритании».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что волны эпидемии коронавируса будут периодически повторяться, становясь с каждым разом все сильнее.