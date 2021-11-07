Казахстанский блогер рассказал, что в Актау взорвался цех по производству самсы и плова

Кафе в казахстанском городе Актау, о взрыве которого сообщалось ранее, на месте. Об этом сообщил блогер, житель Актау Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram.

«На месте события. Кафе Аянат цела, взорвалась цех по продаже самсы и плова. Информации по пострадавшим пока нет», — написал автор. Блогер также опубликовал фото и видео с места взрыва.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в кафе в городе Актау на юго-западе Казахстана, здание полностью разрушено. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщили в МЧС, взрыв произошел вечером 7 ноября в двухэтажном кафе «Аянат», пострадали также прилегающие территории. Очевидцы сообщали, что происшествие случилось в 29-м микрорайоне, у рынка «Сак базар».

По данным казахстанских СМИ, после взрыва обращения в больницы пока не поступали. Также отмечается, что кафе на момент взрыва было закрыто.