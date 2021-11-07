Коронавирус может вызывать воспаление сердца у кошек и собак

Британские ученые выявили у некоторых кошек и собак миокардит (воспалительное заболевание сердца — прим. «Газеты.Ru») после заражения коронавирусом. Об этом сообщает NBC News.

«Эти собаки и кошки находились в депрессивном состоянии, были вялыми, у них пропал аппетит. Также у них было либо затрудненное дыхание из-за скопления жидкости в легких и из-за болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма», — рассказал ветеринарный кардиолог из Ветеринарного справочного центра Ральфа в Бакингемшире Лука Ферасин.

По его словам, около 12,5% перенесших вирус питомцев сейчас имеют диагноз миокардит.

Ранее сообщалось, что в зоопарке города Денвера в штате Колорадо зафиксировали первые в мире случаи заражения коронавирусом у гиен. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба зоопарка.

Результаты были подтверждены в Ветеринарной диагностической лаборатории CSU (государственный университет Колорадо. — прим. ред.) в Форт-Коллинзе, а также в Министерстве сельского хозяйства США.

Сотрудники зоопарка отметили у животных вялость, небольшие выделения из носа и периодический кашель. В зоопарке сообщили, что гиены известны своей выносливостью и устойчивостью к таким заболеваниям, как сибирская язва, бешенство и чума.