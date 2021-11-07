Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50

На Урале девочка сбежала от приемных родителей и попросилась в детдом

close
100%
Depositphotos

В Среднеуральске 14-летняя девочка сбежала от приемных родителей, которые жестоко с ней обращались, сообщает E1.

По информации портала, девочка вместе с двумя сестрами 6 и 4 лет воспитывалась в детском доме, а потом втроем они попали в приемную семью, где уже жили шесть приемных детей. Девочка рассказала, что сбежала от приемных родителей, которые их били и плохо кормили.

Теперь ребенок скрывается от них у знакомых в Екатеринбурге, она отключила телефон, чтобы ее не нашли.

По ее словам, «в детском доме намного лучше», потому что там кормят вовремя и одевают.

Как рассказала депутат Наталья Крылова, девочка опасается за жизнь сестер, которые еще находятся в приемной семье.

«Со слов девочки, взрослые не работают, а живут за счет детей. Жалуется, что приемная мать Светлана Николаевна не кормит их. В основном дети голодают. Опекуны уезжают на 2–3 дня в сад. Оставляют им суп. Но супа на всех не хватает. Одежду с 1 июня 2021 ей практически не покупали — только трусы и носки. Зимнюю и школьную одежду не купили», — заявила депутат.

Крылова обратилась в прокуратуру, исполнительные органы и к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области женщина несколько месяцев истязала приемных детей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть