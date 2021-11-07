Москвичам рассказали, когда в столице наступит метеорологическая зима

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первые признаки зимы в Москве и Подмосковье появятся в среду, 10 ноября, когда в регионе ударят первые морозы, а вот уже к 15 ноября наступит метеорологическая зима. Об этом сообщает ТАСС.

«В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье»! Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда», — рассказал синоптик.

По словам Тишковца, 9 ноября пойдет снег и образуется временный снежный покров высотой около 1 см. Синоптик также предупредил о гололедице и заморозки. Кроме того, из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться гораздо ниже.

«В среду распогодится, но ударят первые «ощутимые морозцы. Ночью [будет] до минус 2-7 °С, днем уже не выше нуля, то есть среднесуточная температура первый раз этой осенью окажется отрицательной, а это первый признак метеорологической зимы», — отметил метеоролог.

Ранее россиянам пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.