Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44

Москвичам рассказали, когда в столице наступит метеорологическая зима

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первые признаки зимы в Москве и Подмосковье появятся в среду, 10 ноября, когда в регионе ударят первые морозы, а вот уже к 15 ноября наступит метеорологическая зима. Об этом сообщает ТАСС.

«В предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье»! Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда», — рассказал синоптик.

По словам Тишковца, 9 ноября пойдет снег и образуется временный снежный покров высотой около 1 см. Синоптик также предупредил о гололедице и заморозки. Кроме того, из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться гораздо ниже.

«В среду распогодится, но ударят первые «ощутимые морозцы. Ночью [будет] до минус 2-7 °С, днем уже не выше нуля, то есть среднесуточная температура первый раз этой осенью окажется отрицательной, а это первый признак метеорологической зимы», — отметил метеоролог.

Ранее россиянам пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть