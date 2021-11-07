Небольшой дождь и до +7°С ожидается в Москве

До +7°С ожидается в Москве в воскресенье, 7 ноября, следует из данных Гидрометцентра России.

На выходных москвичей ждет облачная погода, небольшой дождь. В ночь на понедельник, 8 ноября — облачно с прояснениями, по-прежнему возможен небольшой дождь. Атмосферное давление немного снизится и достигнет отметки в 742–745 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 76%.

Днем в столице синоптики прогнозируют +5-7°С. Ветер — юго-западный 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/c.

В ночь на 8 ноября похолодает, возможно снижение температур до +2°С.

В Подмосковье днем — в диапазоне +8-10°С. В ночные часы возможно похолодание до 0°С.

Ранее россиянам рассказали о температурной аномалии в первую неделю ноября. Москвичам же спрогнозировали «сентябрьскую» погоду с температурой на 5-10°C выше нормы — минимум до 10 ноября.