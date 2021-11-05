Pfizer сообщила об эффективности капсул от коронавируса

Компания Pfizer провела исследование и выяснила, что разработанное ею лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Associated Press.

В исследовании принимали участие 1,2 тыс. заразившихся COVID-19 с риском тяжелого течения болезни. Части добровольцев дали плацебо в капсулах. Выяснилось, что у принимавших настоящий препарат вероятность госпитализации была значительно ниже. Помимо этого, никто из принимавших лекарство не умер. Среди принимавших плацебо скончались 10 человек.

По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурла, лекарство способно помочь избежать госпитализации в случае заражения коронавирусом в девяти случаях из 10.

В марте сообщалось о том, что Pfizer начала ранние клинические испытания лекарства от COVID-19 в виде таблетки, принимаемой перорально. В компании утверждали, что во время доклинических испытаний, которые проходили на протяжении месяца, лекарство в виде таблетки уже продемонстрировало потенциал в лечении болезни.