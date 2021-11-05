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Возгорание произошло на шахте «Таштагольская» в Кузбассе

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Пожар начался в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, там находятся люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные ведомства.

По предварительным данным, уже начата эвакуация свыше 200 человек.

«На горизонте минус 350 метров в шахте «Таштагольская» произошел пожар. В этом время в выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть», — уточнили в оперативной службе.

В настоящий момент пострадавших при пожаре нет, судьба людей, оставшихся в районе аварийного участка, выясняется.

На месте ЧП находятся отделения горных спасателей. К пожару могло привести нарушение технологического процесса.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области из-за сигнала о задымлении эвакуированы 55 горняков. Что стало причиной срабатывания сигнала о задымлении, не уточнялось.

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