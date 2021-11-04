«Помоги себе сам»: минздрав австралийского штата рассказал о пользе мастурбации

В Австралии министерство здравоохранения штата Квинслэнд опубликовало брошюру о пользе мастурбации с названием «Помоги себе сам». Информация размещена на официальном сайте.

В ведомстве объяснили, что мастурбация является нормальной практикой и хорошим способом узнать свое тело. Каждый делает это с разной степенью регулярности (кто-то вообще этим не занимается), и любой вариант, по словам представителей минздрава штата, «абсолютно нормален».

«Нам всем важно работать над нормализацией сексуально-позитивной информации о мастурбации, чтобы уменьшить связанные с этим чувства стыда и страха, улучшить общее сексуальное здоровье и грамотность», — объяснили в ведомстве цель публикации.

Как отметил минздрав, мастурбация благотворно влияет на психическое состояние организма посредством выработки эндорфинов, способствует сокращению спазмов во время менструации и ускоряет процесс родов, снижает стресс организма и улучшает сон. Отдельно специалисты раскрыли правила того, как говорить с подростками о мастурбации, и выделили проблему стигматизации самоудовлетворения.

В комментариях пользователи порадовались данной публикации и открытости минздрава штата. Они активно шутили о подходящем времени для объединения людей вокруг общей идеи.

Ранее команда ученых из Великобритании и США выяснила, что высокий уровень тестостерона связан у женщин с более частой мастурбацией и склонностью к однополым отношениям. У мужчин — с большим числом партнеров и половых связей.