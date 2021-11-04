Собянин заявил об увеличении бонусов для доноров плазмы с антителами к COVID-19

Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличится в два раза, с 1 ноября доноры смогут получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время визита в филиал ГКБ №1 им. Пирогова на улице Шаболовка.

Сейчас доноры получают 5 тысяч рублей.

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе», — сказал глава города.

По словам Собянина применение донорской плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией показало свою эффективность. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, за 1,5 года благодаря этому методу смогли вылечить от болезни 20 тысяч человек.

«Сегодня сдают плазму не только те, кто переболел, но и кто привился, у кого большие антитела. <...> После введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое», — сказал мэр.

Собянин добавил, что в Москве открылся крупневший центр в России по отбору плазмы крови, где будут в том числе изготавливать на базе плазмы иммуноглобулин и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают заболевших пациентов.

Донорами плазмы могут стать привитые или переболевшие жители Москвы, имеющие гражданство России или вид на жительство на срок не менее 1 года; в возрасте от 18 до 55 лет. Нельзя сдавать кровь тем, у кого есть различные вирусы, в том числе ВИЧ, гепатит.

Ранее сообщалось, что подмосковные доноры сдали более 5 тысяч литров антиковидной плазмы.