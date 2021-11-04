В Госдуме не исключили распространения геномной регистрации на всех россиян

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что с введением геномной экспертизы для мигрантов процедуру можно было бы расширить и на всех соотечественников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на парламентария.

Народный избранник отметил, что депутаты Госдумы задумались о поэтапном введении геномной экспертизы и ее распространении.

«Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — сказал Выборный.

По словам политика, у законопроекта о геномной экспертизе мигрантов высокая вероятность одобрения. Для принятия документа нужно, чтобы не было конфликтов норм права.

«Благодаря геномным данным, которые будут у органов правопорядка, мы сможем максимально оперативно устанавливать участников правонарушения, привлекать их к ответственности, и таким образом сможем ответить на запрос общества о неотвратимости наказания», — оценил перспективы проекта депутат ГД.

Выборный допускает, что если люди будут знать, что даже при административном правонарушении их найдут, то желания нарушить закон будет существенно меньше.

При этом политик подчеркнул, что геномная регистрация позволит устанавливать не только нарушителей, но и пострадавших, потерявших память или погибших.

Одним из приоритетных направлений должна стать «популяризация высокой правовой культуры, гражданской ответственности», обратил внимание Выборный.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов.