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В Уэльсе 12-летняя девочка родила после изнасилования родным братом

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Depositphotos

В Уэльсе 12-летнюю девочку доставили в больницу с болями в животе, а через несколько часов она родила. Ребенка изнасиловал родной брат, которому было 14 лет, сообщает Daily Mail.

Королевский суд сообщил, что брат и сестра росли в неблагополучной семье, где родители практически не следили за детьми и создавали культуру «секретности и лжи» с размытыми сексуальными границами. Сообщается, что на момент изнасилования девочке было 11 лет, а ее брату 14.

Обвиняемый рассказал, что просто «боролся» со своей сестрой, а затем они сняли одежду. Прокурор заявил, что никаких принуждений или угроз не было. Подросток признал два обвинения в изнасиловании, ему обязали два года посещать специалиста, который будет следить за его поведением и психическим здоровьем. Он также был внесен в реестр сексуальных преступников на 30 месяцев.

Пострадавшая рассказала, что не хочет возвращаться домой и желает нормальной жизни для себя и своего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летняя девочка забеременела от взрослого приятеля. О беременности стало известно после того, как 29 августа у школьницы заболел живот и ее госпитализировали с подозрениями на аппендицит. Диагноз подтвердился, однако во время обследования медики обнаружили, что несовершеннолетняя пациентка беременна.

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