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В Саратове загорелось историческое здание бывшей гостиницы

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Саратове загорелся памятник архитектуры «Дом И. И. Зейферт», в котором раньше была гостиница «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, загорелся четвертый этаж здания на всей площади — 2,4 тыс. кв. метров. В настоящий момент пожар локализован, угрозы обрушения нет. К тушению пожара привлекли 15 пожарных расчетов.

«Дом И. И. Зейферт» был построен в XIX веке на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова.

Ранее сообщалось, что в строящемся доме на юге Москвы произошел пожар. Отмечается, что возгорание произошло на территории ЖК «Квартал на набережной» в районе ЗИЛа. По словам очевидцев, перед пожаром было слышно два взрыва. На место инцидента направлены спасатели. Информации о пострадавших не приводится.

До этого стало известно, что взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии. В результате взрыва в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно. В момент происшествия владелец квартиры с ребенком находилась в другой комнате.

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