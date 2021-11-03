Российский полицейский «выбивал» показания у подозреваемой на кладбище

В Тюменской области арестован старший оперуполномоченный сотрудник полиции по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, передает пресс-служба следственного управления СК по региону.

По данным следователей, в ночь на 24 октября полицейский вывез 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже сотового телефона, на кладбище, которое расположено около села Усалка Ярковского района. Он сделал это, чтобы добиться от нее признательных показаний. При этом правоохранитель применил к потерпевшей физическое насилие и специальные средства.

По данному факту заведено уголовное дело. Сотрудник полиции обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств».

Ранее прокуратура Гагрского района Республики Абхазия возбудила уголовное дело о после инцидента с россиянином, которого местные милиционеры обвинили в сбыте наркотиков и пытали.

По сведениям надзорного ведомства, находясь при исполнении, милиционеры задержали россиянина Артема Русских, обвинили его в сбыте наркотиков и провели личный досмотр без понятых и обыскали его номер в гостинице. Мужчину сначала отпустили, а потом вновь задержали вместе с женой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой. В милиции их снова досмотрели и допросили.

Затем, как сообщила прокуратура Абхазии, Русских избили, угрожали оружием и вывезли на пустырь, где вновь избили уже резиновой дубинкой.

По словам самого Русских, его также душили проводом и окунули головой в ледяную речную воду, пытаясь добиться признания.